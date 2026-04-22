A Como, il 22 aprile 2026, è stato arrestato anche il secondo sospettato coinvolto nella rapina al Barber Shop di via Milano alta, avvenuta il 9 aprile. La polizia ha portato a termine l’operazione che ha portato in cella entrambi gli uomini ritenuti responsabili dell’episodio. La vicenda riguarda l’assalto al negozio di parrucchiere, avvenuto circa due settimane prima dell’arresto.

Como, 22 aprile 2026 – Anche il secondo autore della rapina al Barber Shop di via Milano alta, commessa il 9 aprile, è finito in carcere. La Squadra Mobile di Como ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Como, dopo aver accertato il coinvolgimento del giovane, un marocchino di 22 anni di senza fissa dimora che quel giorno era stato ripreso dalle telecamere. Nell'immediatezza era stato arrestato il complice, un italiano di 26 anni residente a Casnate con Bernate, bloccato da un agente di polizia fuori servizio e subito dopo da una pattuglia della polizia locale. Ma il complice era scappato, anche se la sua identificazione era avvenuta velocemente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rapina al Barber Shop di via Milano a Como, arrestato anche il secondo autore

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