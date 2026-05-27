È stato pubblicato un nuovo volume di racconti che affrontano il tema dell’esclusione sociale. La raccolta presenta diverse storie che descrivono situazioni di emarginazione e i meccanismi che portano alcune persone a sentirsi escluse senza rendersene conto. Il testo analizza come l’esclusione possa instaurarsi anche in modo involontario, evidenziando le dinamiche che coinvolgono individui e gruppi. La pubblicazione si propone di stimolare una riflessione su questo argomento.

Che cosa significa essere esclusi? E quando, senza accorgercene, diventiamo parte del meccanismo che esclude? I quattro racconti che compongono ’Esclusione’, la raccolta a cura di Stefano Zangrando pubblicata da Alphabeta, affrontano il tema come pluralità di fenomeni dalle implicazioni varie e non di rado sorprendenti, come tratto dell’esistenza privata e collettiva, ossia la condizione di chi resta ai margini dei diritti, delle opportunità e delle relazioni sociali, fatalmente invisibile. I personaggi si muovono su soglie instabili, in bilico tra appartenenza e rifiuto, riscatto e vulnerabilità. Mescolando memorie personali, esperienze... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La raccolta di racconti sull’esclusione

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