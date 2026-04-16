Un nuovo libro mette in luce la chiusura emotiva maschile attraverso cinque storie diverse. La narrazione si concentra su personaggi che affrontano momenti di vulnerabilità e isolamento, evidenziando aspetti nascosti delle emozioni maschili. La raccolta si propone di esplorare i modi in cui la paura di mostrare fragilità può influire sulla vita di uomini di varie età. Il testo invita a riflettere sulla relazione tra emozioni e mascolinità.

C’è un momento, nella vita di quasi ogni lettore, in cui un libro smette di essere un oggetto da tenere in mano e diventa qualcosa di più scomodo: uno specchio. Non il tipo di specchio liscio e compiacente che restituisce un’immagine addomesticata, ma quello obliquo, leggermente deformante, che coglie l’angolo del viso che preferiamo non guardare. “Apriti”, la seconda raccolta di racconti dello scrittore gallese Thomas Morris, pubblicata in Italia nel febbraio 2026 da Sur nella traduzione di Martina Testa, è esattamente quel tipo di specchio. E una volta che lo si è avuto in mano, è difficile posarlo senza averne ricevuto un segno. Il titolo italiano — traduzione dell’originale inglese Open Up — è già un programma, una dichiarazione di intenti o forse un’ingiunzione: apriti.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I cinque volti della chiusura emotiva: una raccolta di racconti che rivela la fragilità maschile

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Di notte mi tornano spesso in mente i volti dei ragazzi che incontro durante i convegni. Ogni volta, quei primi cinque minuti mi bastano. Osservo, ascolto anche il silenzio. Mi soffermo su chi non parla, su chi si siede chiudendo le spalle, con le mani strette tra le - facebook.com facebook