WWE | Lo sfogo di Tiffany Stratton sull’esclusione da WrestleMania

Durante la quarantaduesima edizione di WrestleMania, una delle protagoniste ha espresso pubblicamente il suo disappunto per essere stata esclusa dall’evento. Tiffany Stratton ha condiviso sui social media il suo commento riguardo all’assenza dalla manifestazione, suscitando reazioni tra fan e addetti ai lavori. La sua dichiarazione si aggiunge alle discussioni sulle assenze che hanno caratterizzato questa edizione della più grande kermesse di wrestling.

La quarantaduesima edizione di WrestleMania ha fatto molto discutere non solo per le presenze, ma anche (e soprattutto) per diverse assenze. Tra queste è spiccata quella di uno dei nuovi volti della WWE, ovvero Tiffany Stratton. La diretta interessata si è esposta fornendo la propria opinione in merito. Ospite a Unseen con Joey Karni, la giovane superstar WWE ha espresso il suo rammarico per le decisioni che l’hanno portata a saltare WrestleMania. Non basta saltare WrestleMania per scoraggiare Tiffany. “ Credo che la mia mentalità sia sempre stata quella di concentrarmi su ciò che posso controllare, ovvero sfruttare al massimo ogni mio segmento, ogni mio incontro, assicurandomi di dare il massimo in tutto e di disputare ottimi match con tutti.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Lo sfogo di Tiffany Stratton sull’esclusione da WrestleMania Notizie correlate WWE: Tiffany Stratton commenta i rumor sul possibile match a WrestleMania 42Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile grande match per Tiffany Stratton a WrestleMania 42, ma la stessa superstar ha... WWE: It’s Tiffy Time again! Tiffany Stratton sconfigge Giulia e conqusta lo US TitleDue delle grandi assenti di WrestleMania si sono sfidate questa notte nel primo SmackDown post-WrestleMania con in palio il titolo degli Stati Uniti.