La quarta fuga del dissidente cinese Dong Guangping | in gommone dalla Cina alla Corea del Sud

Un dissidente cinese di 68 anni, ex poliziotto, è stato intercettato dalla Guardia Costiera sudcoreana mentre attraversava in gommone il tratto di mare tra la provincia di Shandong e la Corea del Sud. Questa è la quarta fuga documentata di Dong Guangping, che aveva cercato di raggiungere la penisola coreana attraversando il mare.

Dong Guangping, dissidente cinese di 68 anni ed ex agente di polizia, è stato intercettato dalla Guardia Costiera sudcoreana dopo aver attraversato il tratto di mare che separa la provincia orientale dello Shandong dalla penisola coreana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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