Le semifinali della Thomas Cup e della Uber Cup si sono svolte a Horsens, segnando una tappa importante dei campionati mondiali di badminton. In questa fase, la Cina continua a puntare alla doppietta, mentre Francia e Corea del Sud si sono qualificate come finaliste. Questi eventi rappresentano le principali competizioni a livello internazionale nel panorama del badminton, con le squadre che si sfidano per la conquista dei titoli mondiali.

In archivio le semifinali della Thomas Cup e della Uber Cup a Horsens, per quel che concerne quelli che sono i veri e propri campionati mondiali de facto nel badminton. Nella Thomas Cup, la competizione maschile, la finale è una sfida intercontinentale; non così nella Uber Cup femminile. Nella Thomas Cup sono molto facili i successi di Cina e Francia su Danimarca e India. Due netti 3-0, nei quali solo Johannesen per la Danimarca cerca in qualche modo di allungare la questione per la compagine cinese, a caccia del secondo successo consecutivo. Così come è a caccia del ripetersi la Cina femminile in Uber Cup, che però non avrà il ripetersi della finale del 2024.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Badminton: Cina, è ancora caccia alla doppietta tra Thomas e Uber Cup. Francia e Corea del Sud finaliste

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