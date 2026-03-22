Durante la notte tra sabato e domenica, gruppi di coloni israeliani hanno attaccato diversi villaggi palestinesi in Cisgiordania, incendiando abitazioni e automobili e causando diversi feriti. Secondo l’agenzia palestinese WAFA, gli assalti hanno colpito almeno sei località, tra cui Silat al Dahr e Fandaqumiya, vicino a Jenin, e Jalud e Salfit, a sud di Nablus, oltre alle aree rurali di Masafer Yatta e della Valle del Giordano. La Mezzaluna Rossa palestinese riferisce che almeno tre persone sono state ricoverate con ferite alla testa dopo essere state picchiate nel villaggio di Jalud. Altri civili sarebbero stati colpiti con spray al peperoncino, mentre diverse case e veicoli sono stati dati alle fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, i video degli attacchi dei coloni: case e auto distrutte durante la notte

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