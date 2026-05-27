La Dda di Bari ha eseguito 19 misure cautelari nell'ambito dell’“Operazione Erebus”, che ha scoperto il smaltimento illecito di oltre 3.500 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania. Le indagini hanno evidenziato un sistema di gestione illecita dei rifiuti, con trasferimenti e smaltimenti non autorizzati nella regione pugliese. Le autorità hanno sequestrato le aree interessate e avviato verifiche sulle attività coinvolte nel traffico di rifiuti.

La Puglia come discarica dei rifiuti della Campania. Lo rivela l'”Operazione Erebus”, nome in codice delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dei carabinieri del Noe, che hanno documentato in due anni e mezzo di attività 64 siti e 126 episodi di sversamento illecito organizzati dai “ cerignolani ” e dalle organizzazioni criminali salernitane, un asse del crimine ambientale. Circa 3500 le tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente, spesso bruciati, per lo più nelle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, tra cui le campagne del Tavoliere, il Parco nazionale dell’Alta Murgia, terreni agricoli di privati cittadini, cave, capannoni industriali dismessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Puglia come discarica della Campania, la Dda di Bari esegue 19 misure cautelari: oltre 3500 tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente

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