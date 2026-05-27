La provocazione di Marola | Sospendiamo le prepalio

Notizia in breve

Un rappresentante ha annunciato la sospensione delle attività prepalio per attirare l’attenzione delle autorità comunali sui problemi nelle borgate. La decisione mira a sensibilizzare le amministrazioni sui disservizi e le criticità che coinvolgono le comunità locali. La sospensione sarà temporanea, senza indicare date precise, e si concentrerà sull’interruzione delle tradizionali manifestazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da enti pubblici riguardo a questa iniziativa.