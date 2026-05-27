La provocazione di Marola | Sospendiamo le prepalio
Un rappresentante ha annunciato la sospensione delle attività prepalio per attirare l’attenzione delle autorità comunali sui problemi nelle borgate. La decisione mira a sensibilizzare le amministrazioni sui disservizi e le criticità che coinvolgono le comunità locali. La sospensione sarà temporanea, senza indicare date precise, e si concentrerà sull’interruzione delle tradizionali manifestazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da enti pubblici riguardo a questa iniziativa.
Sospensione dell’attività prepalio per sensibilizzare le amministrazioni comunali sui tanti problemi che affliggono le borgate. Si è pensato anche a questo, venerdì scorso, nel corso della riunione del Comitato delle Borgate, a riprova di quanto gli animi siano tesi a poco più di due mesi dall’edizione 101 del Palio del Golfo. A lanciare la proposta-provocazione è stata la borgata di Marola, che con il proprio rappresentante ha chiesto la sospensione immediata dell’attività prepalio. Una richiesta, quella marolina, arrivata al culmine di una discussione che aveva come tema centrale le difficoltà riscontrate da alcune borgate nel portare avanti la stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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