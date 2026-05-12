La Madonna degli omosessuali arte e provocazione contro le persecuzioni naziste di gay e lesbiche

Si intitola “La Madonna degli omosessuali” ed è un dipinto dell'artista Raffaele Ciotola, un'opera fortemente simbolica e provocatoria. “Un'immagine che non lascia indifferenti, che interroga lo spettatore e lo invita a non distogliere lo sguardo”, la definisce l'associazione Unisco che, insieme.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Discriminate le coppie gay”. Sulle adozioni omosessuali la parola alla Corte CostituzionaleUna coppia gay unita civilmente dal 2019 vuole adottorare un bambino all’estero e, per la prima volta, un tribunale per minorenni, quello di Venezia,...

Commenti contro gli omosessuali e la religione: i Chicago Bulls tagliano Ivey. Cos'ha dettoChicago ha licenziato la guardia Jaden Ivey dopo le sue critiche al sostegno della Nba alla comunità Lgbtq+.

Argomenti più discussi: TITOLO - TusciaTimes.eu; Maggio/giugno 2026. Le città dove si veglierà per il superamento dell’omotransbifobia; Mons. Strickland: Un attacco diretto alla dottrina morale cattolica e alle parole della Scrittura stessa; Regione Lazio, 500mila euro per il turismo accessibile sul litorale.

IlPipoCiPiace (nella preistoria) (@ilpipocipiace) / Posts / X x.com

Domanda per i gay/queer italiani: sono pazzo io o in Italia ce la passiamo male? - reddit.com reddit

La Madonna degli omosessuali, una mostra che invita alla memoria e al coraggio della veritàLa Madonna degli omosessuali, una mostra che invita alla memoria e al coraggio della verità. Vasanello - Sabato 16 maggio alle ore 17 alla sede dell'Università Agraria l'inaugurazione anche dell'ope ... tusciaweb.eu