La prepalio di Marola, tradizionale evento sportivo che si svolge nella darsena interna della base navale, non si terrà quest'anno. L'autorizzazione necessaria per lo svolgimento della manifestazione è stata negata, causando la sospensione della competizione. La decisione ha portato alla cancellazione dell'evento, che coinvolgeva la borgata locale.

Il quadro geopolitico ferma la prepalio di Marola, da disputare nel consueto scenario della darsena interna della base navale della Marina militare. La segnalazione è del consigliere provinciale Gianluca Tinfena, che parla di "mancata autorizzazione" allo svolgimento della gara remiera in programma tra due mesi. Lo stop, motivato da ragioni di sicurezza, andrebbe a colpire una delle manifestazioni più sentite, coinvolgendo direttamente borgate, atleti e appassionati. "Non siamo di fronte a una semplice cancellazione. Qui si mortifica una borgata storica che ha vinto 9 Palii, una comunità viva che rappresenta una parte fondamentale dell’identità del Palio del Golfo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Prepalio di Marola: "Negata l’autorizzazione . Si mortifica la borgata"

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