La provocazione del ministro neozelandese in Parlamento con un’aragosta | Nell’acqua calda non si muoverà più

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro per gli oceani e la pesca in Nuova Zelanda ha portato in Parlamento un’aragosta viva, dichiarando di voler difendere il settore contro gli ambientalisti. Ha affermato che “nell’acqua calda non si muoverà più”, riferendosi alla situazione delle risorse marine. La presenza dell’aragosta è stata usata come provocazione durante un intervento pubblico.

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Il ministro per gli oceani e la pesca neozelandese Shane Jones si è presentato davanti ai giornalisti nel Parlamento di Wellington tenendo in mano un’aragosta viva: “Sto andando a difendere il settore contro gli ambientalisti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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