La provocazione del ministro neozelandese in Parlamento con un’aragosta | Nell’acqua calda non si muoverà più

Notizia in breve

Il ministro per gli oceani e la pesca in Nuova Zelanda ha portato in Parlamento un’aragosta viva, dichiarando di voler difendere il settore contro gli ambientalisti. Ha affermato che “nell’acqua calda non si muoverà più”, riferendosi alla situazione delle risorse marine. La presenza dell’aragosta è stata usata come provocazione durante un intervento pubblico.