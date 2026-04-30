Bere acqua calda può sembrare un gesto semplice, ma molte persone si domandano se sia più benefico farlo al mattino o alla sera. La scelta del momento può influenzare alcuni aspetti del benessere quotidiano. La guida analizza i diversi momenti della giornata in cui assumere acqua calda e gli effetti che può avere sull’organismo. Si tratta di informazioni pratiche e basate su alcune abitudini diffuse.

Un bicchiere di acqua calda può fare bene alla salute, anche più di quanto si pensi. Può sembrare banale, ma invece rappresenta un “supporto efficace per il nostro equilibrio interno” come ha spiegato ad AdnKronos Salute il professor Mauro Minelli, immunologo e docente di Nutrizione clinica all'università Lum Giuseppe Degennaro. In particolare, ci sono due momenti della giornata in cui bere un bicchiere di acqua calda (o tiepida, ma mai bollente perché otterrebbe l’effetto opposto) è utile per la salute: al mattino appena svegli e la sera. Bere acqua tiepida o calda al mattino e a stomaco vuoto “è un vero e proprio starter per l’organismo” ha spiegato Minelli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bere acqua calda: quando fa più bene, al mattino o la sera? La guida

Bere acqua calda o fredda appena svegli La risposta ti sorprenderà!

Notizie correlate

Leggi anche: Bere acqua calda al mattino o alla sera? I consigli dell'esperto

Leggi anche: Bere acqua calda fa bene? Falsi miti e (pochi) benefici, le risposte

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Acqua e limone al mattino sì o no? La parola agli esperti; Bere molto serve davvero contro la cistite?; Xiaomi ha scoperto l'acqua calda e ne fa 360 litri; Bottigliette ai vigili del fuoco: Caserma, vietato bere l’acqua.

Può sembrare banale, ma anche un semplice bicchiere bevuto al momento giusto può migliorare la propria salute: scopriamo perchéScopriamo quando fa più bene bere acqua calda, se al mattino o la sera. La guida per sfruttarne al meglio tutti i benefici. gazzetta.it

Acqua calda al mattino o la sera? L’orario che aiuta intestino e metabolismo, parla l’immunologoÈ preferibile bere l'acqua calda al mattino o alla sera? L'orario giusto, secondo l'immunologo, può aiutare l'intestino e il metabolismo. grazia.it

Per nutrirsi rovistavano nella spazzatura, per bere si accontentavano di acqua contaminata. È da qui che parte la storia di tre cuccioli di cane recuperati da Mirna e dal team dell’Alyarz Pet Club in Libano - facebook.com facebook