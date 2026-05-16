Cittadella della Salute allagata dopo l’apertura | si rompe un tubo dell’acqua calda
Dopo l'apertura della Cittadella della Salute, si è verificato un allagamento al piano interrato a causa di una rottura di un tubo dell'acqua calda. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e limitare i danni. L'acqua ha invaso buona parte dello spazio sotterraneo, rendendo necessario l'intervento di soccorso e di riparazione per mettere in sicurezza l'edificio. La causa del guasto è ancora in fase di accertamento.
Intervento dei vigili del fuoco alla cittadella della salute a seguito dell'allagamento dell'intero piano interrato. È successo sabato 16 maggio alle 13 in via Montereale a Pordenone, dopo solo 4 giorni dall'attivazione della casa di comunità della città. L'intervento La sala operativa ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Sullo stesso argomento
Si rompe un tubo dell'acqua: marciapiede spaccato, strada allagata e centinaia di famiglie a seccoNotte movimentata a Marassi dove, nella notte tra mercoledì e giovedì, una consistente perdita d'acqua ha allagato la strada tra largo Merlo e via...
Si rompe condotta idrica, Comune senz'acqua nella Capitanata allagata dal maltempoSi rompe condotta idrica, Comune senz'acqua nella Capitanata allagata dal maltempo.
Cittadella della Salute, allagamento a pochi giorni dall'apertura: rotto uno dei tubi dell'acquaPORDENONE - A pochi giorni dall'inaugurazione (avvenuta il 12 maggio) e dall'avvio dell'operatività vera e propria la Cittadella della Salute di via Montereale, a Pordenone, ... ilgazzettino.it
Cittadella della salute, maxi presidio sanitario aperto: gli ambulatori attivi, assistenza h24PORDENONE/PORCIA - Con un decreto dell'Azienda sanitaria, sono state avviate le attività del maxi presidio pordenonese alla Cittadella della Salute, in via Montereale 32. La ... ilgazzettino.it