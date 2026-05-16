Cittadella della Salute allagata dopo l’apertura | si rompe un tubo dell’acqua calda

Dopo l'apertura della Cittadella della Salute, si è verificato un allagamento al piano interrato a causa di una rottura di un tubo dell'acqua calda. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e limitare i danni. L'acqua ha invaso buona parte dello spazio sotterraneo, rendendo necessario l'intervento di soccorso e di riparazione per mettere in sicurezza l'edificio. La causa del guasto è ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui