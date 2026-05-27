Un percorso che a lungo andare, secondo il sindacato Snami, danneggerà non solo il sistema sanitario nazionale, ma anche il servizio che i medici potranno offrire ai cittadini. La critica rivolta dal presidente provinciale Snami Riccardo Vaccari, dal tesoriere Jacopo Malaguti e dal vicepresidente Doriana Franciosi si rivolge al nuovo contratto nazionale e regionale che riguarda il mondo della medicina generale. "In questi giorni – afferma Vaccari – si parla molto del Decreto Schillaci, l’ultima proposta del governo che intende integrare i medici di base all’interno delle Case di Comunità. Una proposta che per noi liberi professionisti convenzionati al sistema sanitario nazionale andrebbe a nuocere moltissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei medici di base: "Decreto Schillaci da bocciare, colpo a un sistema già in difficoltà"

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