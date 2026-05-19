Prima serata alle 21.20 | la promessa che la tv non mantiene nemmeno per la finale del GfVip

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, alle 21.20, era prevista la prima serata del Grande Fratello Vip, ma il programma non è iniziato in orario. Alle 21.51, su Canale 5, è andata in onda ancora la Ruota della Fortuna, mentre la puntata del reality show non è mai partita come annunciato. La programmazione si è scontrata con un cambio di palinsesto che ha ritardato l'inizio, lasciando gli spettatori in attesa di un avvio che non si è verificato come previsto.

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Alle 21.51, su Canale 5 va ancora in onda la Ruota della Fortuna. Il Grande Fratello Vip avrebbe dovuto iniziare alle 21.20 da palinsesto. La prima serata è una bugia che prende in giro solo gli spettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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