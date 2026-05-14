Da lunedì 16 a domenica 22 maggio, gli appassionati della telenovela spagnola La Promessa si troveranno di fronte a una serie di sviluppi inaspettati. Tra i personaggi principali, si susseguono momenti di tensione e emozioni intense, con alcuni protagonisti che mostrano comportamenti sorprendenti. La trama si sviluppa in modo rapido, portando avanti le relazioni tra i personaggi e introducendo nuovi dettagli sulla loro quotidianità. La settimana promette di essere ricca di eventi che coinvolgeranno il pubblico fino all’ultimo episodio.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 16 al 22 maggio, assisteremo a un fatto davvero sorprendente: Manuel, dopo il dolore provato con la morte di Jana, sembra geloso della vicinanza tra Toño ed Enora. La Promessa, trame puntate italiane dal 16 al 22 maggio. Approfittando dell’assenza di Manuel, Toño permette a Enora di lavorare insieme a lui nell’hangar. A fianco alla giovane, il figlio di Simona si dedica alla costruzione di un nuovo motore aeronautico, e si sorprende più volte nel constatare che Enora dimostra di avere un grande talento e una conoscenza approfondita della materia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 16 al 22 maggio: Manuel geloso di Enora?

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