La Promessa anticipazioni settimanali dal 9 al 15 maggio | Manuel conosce Enora Méndez

Nella prossima settimana, dal 9 al 15 maggio, i telespettatori della telenovela spagnola La Promessa assisteranno a sviluppi importanti. Manuel incontrerà Enora Méndez, un nuovo personaggio che entrerà nella trama. La narrazione continuerà a riservare sorprese e momenti di tensione, coinvolgendo gli spettatori con eventi inaspettati. La serie manterrà il suo ritmo serrato, portando avanti le vicende dei protagonisti.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 9 al 15 maggio, assisteremo a un nuovo incontro. Manuel, in un primo momento contrario a partecipare alla festa organizzata da Leocadia e Alonso, decide alla fine di prendere parte all’evento. Qui conosce Enora Méndez. La Promessa, trame puntate italiane dal 9 al 15 maggio. Manuel si rifiuta di partecipare alla festa organizzata da Leocadia e Alonso, perché è convinto che questo sia solo un pretesto dei due per fargli incontrare giovani donne in cerca di marito. Lope intanto, vuole andare alla residenza del conte de Carril, ma Pia prova a fargli cambiare idea.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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