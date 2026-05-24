Il Barone de Valladares ha avviato una disputa contro la nuova gestione della tenuta, criticando l'aumento dei salari ai lavoratori agricoli. La sua reazione ha portato a una escalation nel conflitto tra le parti.

Il Barone de Valladares attacca duramente la nuova gestione della tenuta, contestando l'aumento dei salari ai contadini. Catalina si ritrova sotto pressione attaccata anche da Martina. Nelle anticipazioni de La Promessa del 25 maggio, il Barone de Valladares esplode contro Catalina dopo la decisione di aumentare i salari dei contadini. Una scelta rivoluzionaria che accende un duro conflitto con conseguenze potenzialmente pericolose per tutta la tenuta. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4 Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: L'arrivo del nuovo maggiordomo, Don Cristóbal, sconvolge gli equilibri de La Promesa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 25 maggio: il Barone scatena la guerra a Catalina

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