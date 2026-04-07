È stato sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia nell’ambito dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma sulla società “Le 5 Forchette”. Le autorità stanno analizzando chat e operazioni legate alla società, mentre proseguono le verifiche su possibili collegamenti e affari. L’indagine riguarda anche il caso Delmastro, con nuovi elementi che si aggiungono al quadro investigativo in evoluzione.

Prosegue l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma sulla società “Le 5 Forchette” e un nuovo potenziale tassello si aggiunge al quadro ipotizzato dagli inquirenti. I pm hanno disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, già detenuto a Viterbo dove sta scontando una condanna a quattro anni per reati di mafia. L’obiettivo degli inquirenti è analizzare chat e messaggi legati alla creazione della Srl, costituita nel dicembre 2024, e alla gestione del ristorante “Bisteccheria d’Italia”. Caso che ha portato alle dimissioni, solo dopo la sconfitta al referendum del governo Meloni e dopo lo scoop del Fatto sul caso, del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, fotografato all’interno del locale di cui era azionista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro e “Le 5 Forchette”, sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia: sotto esame chat e affari con la società

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