la procura di roma chiede di acquisire tutte le chat tra delmastro e caroccia

La procura di Roma ha richiesto di acquisire tutte le chat tra un ex parlamentare e un collaboratore. La richiesta rientra nelle indagini sulla società Bisteccheria d’Italia. Finora, non sono stati resi noti dettagli sul contenuto delle conversazioni o sulle ragioni specifiche della richiesta. La procura sta procedendo con l’analisi dei messaggi come parte delle verifiche in corso. La richiesta è stata presentata nell’ambito di un’indagine in fase preliminare.

Nell’ambito delle indagini sulla società Bisteccheria d’Italia, la procura di Roma ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati di poter acquisire le conversazioni tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan Senese. Lo riporta il Corriere della Sera. Delmastro è appena stato ascoltato in Antimafia. Ascoltato in Antimafia in merito alla sua partecipazione nel ristorante Le Cinque Forchette assieme alla figlia di Caroccia,, Delmastro ha dichiarato di essere finito per la prima volta nel locale perché « aveva una struttura simpatica ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Delmastro, la Procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

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