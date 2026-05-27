Chat tra Delmastro e Caroccia la Procura di Roma chiede l’autorizzazione alla Camera per acquisirle
La Procura di Roma ha chiesto alla Camera l’autorizzazione a acquisire le conversazioni tra un parlamentare e un collaboratore, registrate in chat. La richiesta riguarda le conversazioni tra Delmastro e Caroccia, al centro di un’indagine. Le conversazioni sono state oggetto di approfondimenti da parte dei pubblici ministeri, che intendono analizzarle nel procedimento in corso. La richiesta di autorizzazione è stata presentata alla Camera.
Roma, 27 maggio 2026 – Le conversazioni tra Delmastro e Caroggia nel mirino dei Pm romani. La Procura di Roma che indaga sul caso Bisteccheria d'Italia ha infatti chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di potere acquisire tutte le chat intercorse tra l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andre Delmastro, e Mauro Caroccia indagato per riciclaggio e attualmente detenuto in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di una indagine sul clan Senese. L'iniziativa della Procura è anticipata dal sito del Corriere della Sera. I pm di piazzale Clodio nelle scorse settimane hanno... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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