Arezzo, 27 maggio 2026 – Venerdì 29 Maggio alle ore 18 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro " Non sta in piedi " di Maria Antonietta Viero, edito da Arsenio Edizioni. Non sta in piedi è l’approdo di un percorso di scrittura coerente e necessario, cui Maria Antonietta Viero perviene esponendosi fino al punto in cui non può più sostenersi e comprendersi secondo forme abituali. È una condizione, non una caduta, dunque: perché ciò che viene detto nasce da una frattura e nella frattura resta. Come un corpo unico, inassimilabile. Un meteorite. Questa è poesia, anche quando si avvicina alla prosa, anche quando sembra disfarsi nel pulviscolo sintattico del prosimetro: una poesia che non cerca armonia ma verità, che usa il linguaggio come un campo aperto, dove parola, corpo e memoria non coincidono mai del tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La presentazione del libro "Non sta in piedi" di Maria Antonietta Viero, edito da Arsenio Edizioni

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