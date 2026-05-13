Altavilla Edizioni debutta al Salone del Libro di Torino con la presentazione di Superficie di scrittura

Altavilla Edizioni ha partecipato per la prima volta al Salone Internazionale del Libro di Torino, presentando il suo primo volume intitolato “Superficie di scrittura”. L’evento si è svolto lunedì 18 maggio al Lingotto Fiere, segnando il debutto pubblico del nuovo marchio editoriale. La casa editrice, affiliata al Terebinto, si concentra su poesia, narrativa e linguaggi contemporanei con questa prima uscita.

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