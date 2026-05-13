Altavilla Edizioni debutta al Salone del Libro di Torino con la presentazione di Superficie di scrittura
Altavilla Edizioni ha partecipato per la prima volta al Salone Internazionale del Libro di Torino, presentando il suo primo volume intitolato “Superficie di scrittura”. L’evento si è svolto lunedì 18 maggio al Lingotto Fiere, segnando il debutto pubblico del nuovo marchio editoriale. La casa editrice, affiliata al Terebinto, si concentra su poesia, narrativa e linguaggi contemporanei con questa prima uscita.
Altavilla Edizioni debutta al Salone Internazionale del Libro di Torino: il nuovo marchio editoriale del Terebinto presenta “Superficie di scrittura” Lunedì 18 maggio al Lingotto Fiere la prima uscita pubblica del nuovo progetto editoriale dedicato a poesia, narrativa e linguaggi contemporanei.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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