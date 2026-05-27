Firenze, 27 maggio 2026 – La Fondazione Rosselli ospita il 3 giugno, con inizio alle ore 17, nella sede di via degli Alfani 101r la presentazione del l ibro di Adalberto Scarlino “Fosco Frizzi: Fosco Frizzi (1901-1951). Una memoria” (Pontecorboli editore, 2025). Sarà presente l'autore. Interverranno il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, Matteo Mazzoni dell'Istituto storico della Resistenza e Fulvia Alidori delle Memorie di Resistenza fiorentina. L'ingresso all'evento è libero: per ogni informazione si può inviare una mail all'indirizzo [email protected]. “Attraverso il ricorso della biografia dello zio Fosco Frizzi - ha dichiarato Matteo Mazzoni - Scarlino ci consegna non solo una memoria personale ma un contributo per approfondire i decenni del primo Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La presentazione del libro di Adalberto Scarlino alla Fondazione Rosselli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Memoria, storia e vita": alla fondazione Tricoli la presentazione del libro di Denise CatalanoSabato 18 aprile 2026, alle 16:30, la Fondazione Tricoli a Palermo ospiterà la presentazione del libro di Denise Catalano.

Regione Toscana e Fondazione Rosselli al Salone del libro di Torino, le prime iniziativeDal 14 al 18 maggio, al Salone del Libro di Torino, la Regione Toscana sarà presente come protagonista, insieme alla Fondazione Rosselli.