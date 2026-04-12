Memoria storia e vita | alla fondazione Tricoli la presentazione del libro di Denise Catalano

Sabato 18 aprile 2026, alle 16:30, la Fondazione Tricoli a Palermo ospiterà la presentazione del libro di Denise Catalano. L’evento si svolgerà negli spazi della fondazione, offrendo l’occasione di conoscere il volume attraverso un incontro pubblico. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è libero. La presentazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla cultura e alla letteratura.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 16:30, la Fondazione Tricoli a Palermo aprirà le sue porte per un appuntamento letterario di eccezionale rilievo. Al centro dell'incontro vi è la presentazione del libro di Denise Catalano, intitolato "Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria.🔗 Leggi su Palermotoday.it “Le amiche di Margherita": alla Fondazione Tricoli la presentazione del libro di Mariceta GandolfoIl 19 febbraio nella sede della Fondazione Tricoli si terrà la presentazione del libro di Mariceta Gandolfo, dal titolo “Le amiche di Margherita". "I tesori della memoria": i primi vent'anni della Fondazione Tricoli in un libro, a Villa Zito la presentazioneLa Fondazione Tricoli festeggia i suoi vent’anni con un libro che sarà presentato venerdì 13 febbraio, alle ore 17, a Palermo.