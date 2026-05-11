Regione Toscana e Fondazione Rosselli al Salone del libro di Torino le prime iniziative

Dal 14 al 18 maggio, al Salone del Libro di Torino, la Regione Toscana sarà presente come protagonista, insieme alla Fondazione Rosselli. L’evento si svolge negli spazi della fiera e coinvolge diverse iniziative legate alla cultura e alla promozione letteraria della regione. La partecipazione mira a mettere in evidenza progetti e iniziative portate avanti nel territorio toscano. Questa è la prima volta che la Regione Toscana si presenta ufficialmente all’appuntamento torinese.

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Firenze, 11 maggio 2026 - La Regione Toscan a sarà protagonista al Salone del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio. La Regione avrà a disposizione uno stand dedicato con varie presentazioni. Tra le iniziative in programma ci sono quelle della Fondazione Rosselli. Il 15 maggio, alle ore 16.45, ci sarà la presentazione dell'Archivio Fondazione Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli (1972-2022)” a cura di Chiara Chini (Pacini ed. Pisa): parteciperanno, Valdo Spini, Paolo Ciampi, Bruna Peyrot, presente la curatrice. Il giorno successivo, il 16 maggio ci sarà un doppio appuntamento. Alle ore 10.30 allo stand dell'Emilia-Romagna ecco la presentazione del libro "Carlo e Nello.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regione Toscana e Fondazione Rosselli al Salone del libro di Torino, le prime iniziative ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Toscana protagonista al Salone del Libro di Torino: torna il treno dei lettoriFIRENZE – Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla 38esima edizione del Salone internazionale... Leggi anche: Salone del libro, ci siamo. A Torino un pezzo di Toscana Argomenti più discussi: Innovare in agricoltura, ad Amsterdam si riunisce la rete europea coordinata dalla Regione Toscana; Premio Gregor von Rezzori per Giovani Poeti, 8 maggio premiazione in Regione; A Firenze l'appello per la cultura: Mettersi in rete per diffonderla; Servizio civile: un anno vicino agli altri. #14maggio #Firenze @regionetoscana: formazione utile per la qualificazione delle SA per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori Iscrizioni entro le ore 13 del 5/5 formazionenazionaleappalti.it/unit-1-linea-c… #PNRRAcademy @mitgov_it @Fon x.com [Megathread] Discussione settimanale reddit