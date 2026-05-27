La Polizia di Stato porta gli studenti a teatro in occasione della seconda edizione di Percorsi di legalità

Da ravennatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani si apre la seconda edizione di “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato” al teatro Rasi. L’evento, organizzato dalla Questura di Ravenna con le specialità della Polizia di Stato, i gruppi sportivi Fiamme Oro e alcune associazioni locali, prevede l’ingresso gratuito per gli studenti. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su tematiche di legalità attraverso rappresentazioni teatrali e incontri con le forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domani al teatro Rasi si apre la seconda edizione di “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato”, l’evento organizzato dalla Questura di Ravenna in collaborazione con le specialità della Polizia di Stato, i gruppi sportivi Fiamme Oro e alcune associazioni del territorio. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bullismo e cyberbullismo, ecco come difendersi

Video Bullismo e cyberbullismo, ecco come difendersi

Notizie e thread social correlati

“Percorsi di legalità": la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro VerdiDomani mattina, presso il Teatro Verdi di Brindisi, si terrà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di...

Frosinone, al Teatro Vittoria l’evento “Percorsi di legalità”: la polizia incontra gli studentiStamattina a Frosinone si è tenuto al Teatro Vittoria l’evento “Percorsi di legalità”, promosso dalla Polizia di Stato e dall’Ufficio Scolastico...

Temi più discussi: Giornata internazionale dei minori scomparsi: l'impegno della Polizia di Stato; Reggio Emilia, ventiduenne arrestato per terrorismo; Pedopornografia: 6 arresti con l'operazione Net Sweeping; La Polizia di Stato incontra le donne protagoniste della cybersicurezza.

polizia di stato la polizia di statoNomine Polizia di Stato, tre nuovi dirigenti generali dopo il Consiglio dei Ministri: cosa cambia ai vertici della sicurezzaNomine Polizia di Stato: Sergio Staro, Salvatore Calabrese e Filippo Santoiemma promossi dirigenti generali dopo il Consiglio dei Ministri n. 175. Nuovi incarichi tra ANBSC, Dipartimento e servizi tec ... infodifesa.it

Polizia di Stato, via alle assunzioni. Pronti 4.400 posti per allievi agentiSono 220 i posti di commissario disponibili nel concorso pubblicato dalla Polizia di Stato. Sono invece 4400 quelli per allievi agenti ... laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web