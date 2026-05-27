La Polizia di Stato porta gli studenti a teatro in occasione della seconda edizione di Percorsi di legalità
Domani si apre la seconda edizione di “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato” al teatro Rasi. L’evento, organizzato dalla Questura di Ravenna con le specialità della Polizia di Stato, i gruppi sportivi Fiamme Oro e alcune associazioni locali, prevede l’ingresso gratuito per gli studenti. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su tematiche di legalità attraverso rappresentazioni teatrali e incontri con le forze dell’ordine.
Domani al teatro Rasi si apre la seconda edizione di “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato”, l’evento organizzato dalla Questura di Ravenna in collaborazione con le specialità della Polizia di Stato, i gruppi sportivi Fiamme Oro e alcune associazioni del territorio. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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