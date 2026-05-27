La petizione arriva in Regione | 11mila firme contro i rapporti economici con Israele
Sono state consegnate in Regione quasi 11.000 firme contro i rapporti economici con Israele. La petizione ‘Basta complicità!’ è stata promossa da oltre settanta associazioni locali. La raccolta ha raggiunto 10.992 firme cartacee. La richiesta è di interrompere i rapporti economici tra la Regione Emilia-Romagna e Israele.
In totale sono 10.992 le firme cartacee raccolte a sostegno della petizione ‘Basta complicità!’. Si tratta di una campagna promossa da una rete di oltre settanta associazioni del territorio in cui si chiede l’interruzione dei rapporti economici tra la Regione Emilia-Romagna e Israele. Tra le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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