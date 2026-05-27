La petizione arriva in Regione | 11mila firme contro i rapporti economici con Israele

Notizia in breve

Sono state consegnate in Regione quasi 11.000 firme contro i rapporti economici con Israele. La petizione ‘Basta complicità!’ è stata promossa da oltre settanta associazioni locali. La raccolta ha raggiunto 10.992 firme cartacee. La richiesta è di interrompere i rapporti economici tra la Regione Emilia-Romagna e Israele.