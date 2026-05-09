Petizione contro Furlani a quota 37 mila firme | i tifosi contro la gestione del club

Una petizione contro Furlani ha raggiunto le 37 mila firme, raccogliendo le proteste di molti tifosi nei confronti della gestione del club. La diffusione online ha coinvolto un ampio numero di sostenitori, che hanno espresso il loro dissenso attraverso piattaforme social e altri canali. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità sportive e i vertici del club sulle modalità di amministrazione attuali.

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