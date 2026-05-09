Petizione contro Furlani a quota 37 mila firme | i tifosi contro la gestione del club

Da internews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una petizione contro Furlani ha raggiunto le 37 mila firme, raccogliendo le proteste di molti tifosi nei confronti della gestione del club. La diffusione online ha coinvolto un ampio numero di sostenitori, che hanno espresso il loro dissenso attraverso piattaforme social e altri canali. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità sportive e i vertici del club sulle modalità di amministrazione attuali.

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Inter News 24 . Segui le ultimissime sui rossoneri. Il clima in casa  Milan  si fa sempre più calda. Secondo quanto riportato questa mattina dal  Corriere dello Sport, la  petizione online  lanciata dai sostenitori del  Diavolo  per chiedere le dimissioni dell’Amministratore Delegato  Giorgio Furlani  ha superato la clamorosa soglia delle  37.000 adesioni. E nel mentre i tifosi dell’Inter, dopo aver festaggiato lo scudetto, attendono con ansia la finale di Coppa Italia. I motivi della contestazione: bilancio vs risultati. La tifoseria dei  rossoneri  accusa il dirigente di una gestione troppo orientata al  risparmio  e al  pareggio di bilancio, a discapito della  competitività sportiva.🔗 Leggi su Internews24.com

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