Oltre 18mila firme. La petizione del Fatto Quotidiano, che chiede "al governo italiano e di ritirare il veto alle sanzioni europee contro Israele e di non limitarsi a quelle individuali – e di comodo – nei confronti del solo ministro Ben Gvir", ha già raccolto l'adesione di migliaia di lettori. Nelle ore in cui gli attivisti italiani della Flotilla stavano facendo rientro e raccontando gli abusi subiti - e tra loro c'era anche il nostro inviato Alessandro Mantovani - il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha infatti proposto sanzioni europee contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale, che ha "superato la linea rossa"... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanzioni a Israele, la petizione supera le 18mila firme. Schlein: “Servono fatti concreti dal governo”

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