Sanzioni a Israele la petizione supera le 18mila firme Schlein | Servono fatti concreti dal governo
Una petizione promossa dal Fatto Quotidiano ha superato le 18.000 firme, chiedendo al governo italiano di ritirare il veto alle sanzioni europee contro Israele. La richiesta riguarda l’adozione di misure più ampie, non limitate a sanzioni individuali nei confronti di un ministro. La proposta si concentra sulla necessità di azioni concrete da parte delle istituzioni italiane, mentre la petizione continua a raccogliere adesioni.
Oltre 18mila firme. La petizione del Fatto Quotidiano, che chiede "al governo italiano e di ritirare il veto alle sanzioni europee contro Israele e di non limitarsi a quelle individuali – e di comodo – nei confronti del solo ministro Ben Gvir", ha già raccolto l'adesione di migliaia di lettori. Nelle ore in cui gli attivisti italiani della Flotilla stavano facendo rientro e raccontando gli abusi subiti - e tra loro c'era anche il nostro inviato Alessandro Mantovani - il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha infatti proposto sanzioni europee contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale, che ha "superato la linea rossa"... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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