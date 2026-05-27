A La Pennicanza, programma in onda tutti i giorni Rai Radio 2, Fiorello ha raccontato un simpatico aneddoto relativo a un suo incontro con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, avvenuto agli ultimi Internazionali d'Italia. "Ci siamo visti agli Internazionali d’Italia di tennis e non mi ha quasi nemmeno salutato. mi ha dato una mano molto moscia, fredda. Forse è per la storia del ticket della macchina elettrica, se l’è legata al dito. Mi aveva anche chiamato e non gli ho risposto, ma non è che non volevo, è che sono stato avvisato in ritardo!”, ha detto lo showman parlando del sindaco. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47842820 Fiorello si. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Mano moscia, nemmeno mi ha salutato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Conte attacca Lukaku: “Non mi ha nemmeno salutato, sono deluso”Nella giornata di oggi, il tecnico dell'allenatore ha criticato pubblicamente un suo ex calciatore, accusandolo di non avergli rivolto il saluto.

Fiorello a La Pennicanza, Bisio in videochiamata: “Mi ha fatto schifo”Nella puntata di giovedì 9 aprile di La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio sono stati i protagonisti alla guida del programma.

Argomenti più discussi: La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: Mano moscia, nemmeno mi ha salutato | Libero Quotidiano.it; Landini, che batosta. La Cgil non firma gli integrativi, chiede i danni e perde in tribunale | Libero Quotidiano.it.

Fiorello a La Pennicanza, il triste annuncio: Chiudiamo. E poi scatta la protesta di Sal Da Vinci (fake)Fiorello dà in diretta a La Pennicanza il triste annuncio: Chiudiamo il 5 giugno e non siamo stati ancora riconfermati. E poi arriva Sal Da Vinci (finto). dilei.it

Fiorello annuncia finale stagione de La Pennicanza, hanno confermato tutti tranne noiSi chiude un'altra settimana in compagnia di Fiorello, Biggio e La Pennicanza. Ultime battute per lo showman su Rai Radio2, che da lunedì entrerà nella penultima settimana di programmazione: Il 5 g ... ansa.it