Fiorello a La Pennicanza Bisio in videochiamata | Mi ha fatto schifo

Da dilei.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di giovedì 9 aprile di La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio sono stati i protagonisti alla guida del programma. Durante la trasmissione, Fabrizio Biggio ha partecipato tramite videochiamata e ha commentato negativamente l’intervento di Fiorello, definendo la sua performance come “fatto schifo”. La registrazione si è conclusa senza ulteriori commenti pubblici da parte dei presenti.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di giovedì 9 aprile de La Pennicanza. Lo showman ha presentato la canzone con cui si vuole presentare al prossimo Festival di Sanremo, poi ha chiamato Claudio Bisio che su Rai 1 debutta con Uno sbirro in appennino e ha fatto una critica costruttiva (in senso ironico) a Biggio. Non è mancata la satira politica e l’intervento di un improbabile Al Bano. Infine, è stato annunciato l’ospite speciale di venerdì 10 aprile, Tony Pitony. Fiorello, la videochiamata di Claudio Bisio. Claudio Bisio debutta su Rai 1 con la fiction Uno sbirro in appennino e Fiorello ne approfitta per chiamarlo. Lo showman ricorda all’attore che Biggio è ormai un suo collega e alla domanda se lo ha visto recitare, Bisio rispode: “Sì l’ho vista. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, Bisio in videochiamata: “Mi ha fatto schifo”

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