Napoli Conte attacca Lukaku | Non mi ha nemmeno salutato sono deluso

Nella giornata di oggi, il tecnico dell'allenatore ha criticato pubblicamente un suo ex calciatore, accusandolo di non avergli rivolto il saluto. La polemica è scoppiata nel contesto della partita tra le due squadre, conclusa con la vittoria del Napoli. L’allenatore ha espresso delusione per il comportamento dell’attuale attaccante, senza fornire ulteriori dettagli sulla questione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media sportivi italiani.

(Adnkronos) – Antonio Conte attacca Romelu Lukaku. Oggi, venerdì 24 aprile, il Napoli ha battuto la Cremonese 4-0 al Maradona nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A, ma nel post partita a tenere banco è il caso scoppiato intorno all'attaccante azzurro, che ha deciso di rimanere in Belgio per curarsi dall'infortunio piuttosto che tornare a Napoli. Una decisione che non è piaciuta affatto né a Conte e né alla società, che nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con il giocatore, tornato per qualche ora in Italia, ma senza incontrare il suo allenatore. "Non ho avuto modo di parlare con lui, so che lo ha fatto un nostro dirigente", ha rivelato proprio Conte ai microfoni di Dazn.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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