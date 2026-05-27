La panchina d’oro di Chivu trascina l’Inter al tricolore | il dato sui gol dei subentrati certifica il capolavoro nerazzurro
L’Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, ha vinto il campionato nazionale. I gol segnati dai giocatori entrati a partita in corso hanno contribuito a questa vittoria, come dimostrano i dati raccolti. La squadra ha ottenuto risultati positivi grazie anche alle sostituzioni efficaci durante le partite. La vittoria si è concretizzata con una serie di risultati favorevoli nel corso della stagione. La gestione delle sostituzioni e i gol dei giocatori entrati sono stati elementi chiave nel percorso verso il titolo.
L’ Inter guidata in panchina da Cristian Chivu ha conquistato in modo meritato il trionfo nel campionato di Serie A, assicurandosi ufficialmente il ventunesimo scudetto della storia nerazzurra grazie a una serie di scelte strategiche decisive effettuate dall’allenatore rumeno nel corso della stagione 2025-2026. Il cammino verso la vittoria del titolo nazionale è stato contraddistinto da una profonda capacità di incidere a partita in corso, una dote che ha trasformato le riserve in veri e propri assi nella manica per scardinare le difese avversarie nei momenti più complessi dei vari match e che ha permesso alla squadra di mantenere un passo insostenibile per tutte le dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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dopo il como in champions potrei rivalutare la panchina d'oro vinta da chivu ( con merito va detto ) a discapito di fabregas. x.com
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