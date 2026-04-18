L’attaccante francese torna a disposizione dell’Inter in un momento chiave della stagione. In assenza del suo compagno di reparto, si prende la responsabilità di guidare l’attacco con gol e prestazioni importanti. La sua presenza influisce sulla strategia della squadra, dando nuove possibilità in fase offensiva. La sua ripresa rappresenta un punto di riferimento per l’allenatore e per il gruppo, che ora conta su di lui per affrontare le prossime sfide.

Inter News 24 Inter, s enza Lautaro Martinez, l’attaccante francese si carica il peso del reparto e scaccia le critiche con gol e prestazioni decisive. Nelle ultime due sfide, prive dell’apporto del capitano Lautaro Martinez, Marcus Thuram si è preso prepotentemente la scena, caricandosi sulle spalle l’intero attacco nerazzurro. Il francese ha risposto sul campo ai dubbi degli ultimi mesi, ritrovando la condizione fisica e la fiducia necessaria proprio nella fase più calda dell’anno. Un ritorno fondamentale per Cristian Chivu, che ha dovuto gestire un periodo complicato dal punto di vista del morale e dei risultati dopo la sosta. «Bentornato monsieur Marcus.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter ritrova Marcus Thuram al momento giusto: il francese trascina l’attacco di Chivu e in futuro…

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