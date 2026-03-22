Domani sera, al Franchi, Aleksandar Kolarov assumerà la guida della panchina dell’Inter a causa della squalifica di Chivu. Il difensore serbo, in campo come giocatore, avrà ora il compito di coordinare la squadra durante la partita contro la Fiorentina. La sua presenza sulla linea laterale sarà l’unico punto di riferimento per i nerazzurri in questa occasione.

Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Pagelle Juve Sassuolo: Yildiz non basta, Locatelli delude sul più bello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, con Chivu squalificato tocca a Kolarov guidare la panchina contro la Fiorentina! Il suo ruolo in nerazzurro

Articoli correlati

Chivu squalificato, anche Kolarov a rischio: Inter, ma chi va in panchina a Firenze?La frase cult di Aleksandar Kolarov è una: "Il tifoso può essere arrabbiato e può esprimere la sua opinione allo stadio, ma deve anche essere...

Inter a Firenze senza Bastoni e Lautaro. Chivu squalificato, in panchina Kolarov. “Siamo pronti. Da qui in avanti tutte finali”Senza l'acciaccato Bastoni (ancora costretto ai box dopo la contusione patita nel derby di Milano) e l'infortunato Lautaro Martinez, l'Inter si...

Contenuti utili per approfondire Inter con Chivu squalificato tocca a...

Temi più discussi: Inter, Chivu squalificato per una giornata dopo le proteste in contro l'Atalanta. cos'è successo; Chivu squalificato, Kolarov no: Inter, in panchina a Firenze si siederà il serbo; Inter, Chivu squalificato: niente Fiorentina, in panchina ci sarà Kolarov; Chivu squalificato ma pure Kolarov rischia! Inter, chi andrà in panchina a Firenze? Gli scenari.

Inter, con Chivu squalificato tocca a Kolarov guidare la panchina contro la Fiorentina! Il suo ruolo in nerazzurro da contraltare al tecnico romenoInter, con Chivu squalificato tocca a Kolarov guidare la panchina contro la Fiorentina! Il suo ruolo in nerazzurro da contraltare al tecnico romeno ... calcionews24.com

Fiorentina-Inter, Chivu: Niente alibi, mancano ancora tante partiteChivu presenta la sfida contro la Fiorentina, non sarà in panchina causa squalifica. Conte ha parlato di pressione? Nel calcio c'è sempre stata. Gli episodi contro l'Atalanta? Ci siamo concentrati su ... sport.sky.it

Vi ricordate quando la stampa di partito vi raccontava una realtà parallela Oggi CROLLO L'ex patron dell'Inter Zhang Jindong senza beni: azzerato il patrimonio per ripianare i debiti Il business-man cinese ha perso circa 31 miliardi di euro ripianando i debiti facebook

vs #FiorentinaInter La probabile formazione dell’Inter: Chivu ancora senza Lautaro e Bastoni. Calhanoglu torna finalmente titolare. Marcus Thuram chiamato ad una prova da leader x.com