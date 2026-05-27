La nuova vita di Syria | Ora vivo in collina alle 21 dormo La musica? C' è sempre De Martino rivoluzionerà Sanremo

Ora vive in collina e si addormenta alle 21, anche se la musica continua a essere presente in casa sua. Da tempo, ha abbandonato la città per una vita più tranquilla, mantenendo però la stessa energia di sempre. La sua carriera è iniziata circa 30 anni fa, e oggi continua a essere protagonista nel mondo dello spettacolo, con un’attenzione particolare alle novità e alle tendenze.

Oggi conduce una nuova vita ma ha la stessa grinta con cui si è fatta conoscere - ormai 30 anni fa- dal grande pubblico. Cecilia Syria Cipressi - più semplicemente Syria - classe 1977, vincitrice di Sanremo Giovani nel 1996, sul palco dell'Ariston ci è tornata più volte in veste di big e poi, nel. 🔗 Leggi su Today.it

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