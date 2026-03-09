Stefano De Martino ha annunciato di essere coinvolto come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026. Ha recentemente commentato che si sente a credito con la vita e ha descritto come il pensiero sugli ascolti del prossimo evento lo renda parzialmente incapace di agire. La sua partecipazione al festival è confermata per l’anno prossimo.

Stefano De Martino si sta già preparando per ricoprire il ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026. Sarà per lui un'esperienza ricca di emozioni che gli permetterà di imparare molto, però non sarà certo facile. A Stefano Corti de Le Iene ha detto che avere un bel po' di tempo per preparare tutto è un vantaggio. Per lui sarà un anno intenso e lungo ma è molto felice. Ha ricordato che aveva 19-20 quando approdò ad Amici e la sua vita cambiò totalmente. A lui andava già bene in quel modo, pensa infatti di essere a credito con la vita ed ora lo è ancora di più. Quando ha ricevuto la proposta dalla Rai lo ha detto subito alla sua famiglia, facendosi però promettere di non dirlo a nessuno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stefano De Martino su Sanremo 2027: “Sono a credito con la vita, gli ascolti? Il pensiero è paralizzante”

Articoli correlati

Il conduttore di Sanremo 2027 è Stefano De MartinoQuello che era nell’aria da mesi ormai è ufficiale: Stefano De Martino è il nuovo conduttore, e direttore artistico, del Festival di Sanremo 2027.

Stefano De Martino a Sanremo 2027 promette bene, ma la Rai con lui ha sbagliato nell'ultimo annoAl suo fianco - è stato annunciato all'ultima conferenza stampa di Sanremo 2026 - ci sarà Fabrizio Ferraguzzo, il manager e discografico italiano...

Stefano De Martino nuovo Re Mida della Rai: la rivincita contro le malelingue

Una raccolta di contenuti su Stefano De Martino su Sanremo 2027 Sono...

Temi più discussi: De Martino e quella mossa un po’ furbetta: Sanremo ricomincia da Stasera tutto è possibile; Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; Sanremo, Rossi (Rai): con Stefano De Martino investiamo sul futuro; Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027, il progetto e il team: cosa sappiamo.

Stefano De Martino su Sanremo 2027: Ecco cosa porterò rispetto ai miei predecessori/ Spoiler sul festivalStefano De Martino rompe il silenzio su Sanremo 2027, dando i primi accenni a quello che sarà il suo Festival Le prime parole di Stefano De Martino sul Festival di Sanremo 2027 sono arrivate ai microf ... ilsussidiario.net

Il Sanremo blindato di Stefano De Martino e chi è la vip in pole position per co-condurreSanremo 2027, già scelto il regista e chi penserà alla scenografia. Intanto Stefano De Martino risponde a una domanda su Cattelan ... gossipetv.com

Sinceramente io quando sono arrivato ad Amici a 19, 20 anni già mi era cambiata la vita e già mi andava bene così. Quindi io sono a credito con la vita e adesso ancora di più. " Stefano De Martino inizia a pensare concretamente al Festival di Sanremo 2027, - facebook.com facebook

Al Bano presenterà una canzone a Stefano De Martino per partecipare a #Sanremo2027: “Ho la sanremite acuta. Sono cresciuto in un paesino in cui Sanremo era il secondo Natale, era il Natale pagano. Io amo la gara” #SanMarinoSongContest #SanMarino x.com