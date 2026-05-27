«S ei cintura nera di come si schiva la vita» ripeteva l’Armadillo a Zerocalcare in Strappare lungo i bordi. «Prenditi due spicci de responsabilità», gli dice invece in Due spicci, su Netflix dal 27 maggio, sottolineando uno dei temi centrali della serie: si arriva a un punto in cui non si può più scappare di fronte a quanto ci fa paura. E diventare, malgrado tutto, adulti. Due spicci chiude la trilogia composta da Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo: otto episodi rappresentano un punto d’arrivo per i suoi personaggi e per le riflessioni al cuore del suo autore. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Due spicci Zerocalcare su Netflix: trama serie, quanti episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova serie Netflix del fumettista chiude la trilogia iniziata con "Strappare lungo i bordi"

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Zerocalcare: Stare sotto i riflettori Mi pesa tanto. Con 'Due spicci' chiudo un ciclo

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