I Scopoignoto annunciano il ritorno con il loro nuovo album, “Definizione Finale”, che rappresenta la conclusione della trilogia iniziata negli anni 2000. Il disco segue diversi anni di attesa e segna un momento importante nella loro carriera, portando a termine un percorso musicale iniziato più di vent’anni fa. La pubblicazione è prevista per i prossimi mesi.

Ci sono dischi che arrivano per occupare spazio. E poi ci sono quelli che arrivano per chiudere una ferita aperta da anni. “Definizione Finale” appartiene senza esitazione alla seconda categoria. A quasi vent’anni dall’ultima uscita, gli scopoignoto riemergono con un lavoro che non ha nulla della reunion nostalgica. Qui non si celebrano i “bei tempi andati”. Qui si fa i conti. Con il tempo, con le scelte, con ciò che è rimasto e ciò che si è perso per strada. UNA TRILOGIA CHE NON VOLEVA FINIRE SOSPESA. Per capire davvero questo disco bisogna tornare indietro. Finalità Indefinita (2004) e Definendo (2007) non erano solo progetti: erano capitoli di un’identità in costruzione, nati nel pieno fermento della scena hip hop dei primi Duemila. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Scopoignoto tornano con “Definizione Finale”: il nuovo album che chiude la trilogia iniziata negli anni 2000

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