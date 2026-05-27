La nuova frontiera di Gian Piero Gasperini | vincere senza tradire sé stessi

Gian Piero Gasperini ha adottato una formazione a quattro difensori nel finale di partita contro il Verona, in un cambio rispetto alla sua strategia abituale. Questa modifica ha contribuito a mantenere il risultato e ha permesso alla squadra di qualificarsi per la Champions League. La scelta è stata fatta nel momento conclusivo dell’incontro, con l’obiettivo di consolidare il vantaggio. La decisione ha portato a una vittoria che ha garantito l’accesso alla competizione europea.

La Roma ha raggiunto la Champions League anche passando da una scelta inattesa: Gasperini, nel finale di Verona, ha modificato il suo assetto abituale e ha protetto il risultato con una difesa a quattro. Una decisione rara, al limite dell’eresia per un tecnico abituato a vivere dentro principi molto riconoscibili. Per anni Gasperini ha costruito le sue squadre su idee forti: aggressione uomo contro uomo, pressione alta, duelli individuali, scalate preventive e riaggressione immediata dopo la perdita del pallone. Un calcio verticale, feroce, identitario. A Verona, però, nel momento più delicato, ha scelto altro. Difesa a quattro e centrocampo più folto: la mossa che ha chiuso la partita a Verona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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