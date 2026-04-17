Gian Piero Gasperini si è mostrato visibilmente scosso durante l’allenamento, con lacrime e un gesto di calciare la porta. La situazione della sua squadra è complicata, poiché la distanza dal quarto posto, necessario per qualificarsi alla prossima Champions League, rimane significativa. L’allenatore non ha rilasciato commenti pubblici e si trova al centro di una fase difficile, caratterizzata da pressioni e tensioni.

Gian Piero Gasperini non se la sta passando benissimo. La sua Roma è ancora distante dal quarto posto, che le garantirebbe un pass per la prossima Champions League. E in più Claudio Ranieri ha speso delle parole pesanti parlando di lui. Non se lo aspettava. Ora in campionato arriva il test forse più pesante da affrontare: l'Atalanta. La Dea infatti rappresenta il suo passato recente, la squadra che gli ha permesso di entrare nell'Olimpo dei grandi allenatori italiani della storia recente. Gasperini ha parlato del presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, e si è commosso in conferenza stampa alla vigilia del match della sua Roma contro la Dea, match per la corsa Champions delle due squadre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gian Piero Gasperini, la crisi nervosa: prima le lacrime, poi calci alla porta

GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST GENOA-ROMA

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Gian Piero Gasperini scoppia a piangere e lascia la conferenza stampa pre Roma-Atalanta #CorrieredelloSport #Gasperini #ASRoma x.com