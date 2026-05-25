La grande festa di Gian Piero Gasperini dopo il traguardo Champions | Un risultato straordinario per la Roma

Dopo la partita contro l’Hellas Verona, l’allenatore della Roma ha mostrato grande soddisfazione per aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Al termine del match, ha festeggiato con i calciatori, sottolineando il risultato come un traguardo importante. La sua reazione è stata visibilmente emozionata, senza ulteriori commenti pubblici. La squadra ha conquistato matematicamente l’obiettivo di qualificarsi alla competizione europea di livello superiore.

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha espresso tutta la sua visibile emozione al termine della sfida di campionato contro l’ Hellas Verona, festeggiando con i propri calciatori la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il tecnico è stato sollevato e lanciato in aria dai componenti del gruppo squadra durante i festeggiamenti sul terreno di gioco per un traguardo sportivo che corona la stagione della formazione capitolina, regalando una notte di grande entusiasmo a tutto l’ambiente giallorosso. L’allenatore ha commentato con ironia il siparietto vissuto con i suoi giocatori, analizzando poi con lucidità l’andamento della partita contro la formazione scaligera, rivelatasi molto più complicata del previsto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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