La nuova Ferrari elettrica Luce da 550mila euro delude la Borsa E Briatore punge | I cinesi non la copieranno

Notizia in breve

La Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica del marchio, è stata presentata lunedì 25 maggio. Il modello, valutato circa 550 mila euro, ha fatto scendere le azioni in Borsa. Nel frattempo, un noto imprenditore ha commentato che i produttori cinesi non copieranno questa vettura. La presentazione ha attirato l’attenzione sul debutto della Ferrari nel settore elettrico.