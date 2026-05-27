La nuova Ferrari elettrica Luce da 550mila euro delude la Borsa E Briatore punge | I cinesi non la copieranno

Da torinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica del marchio, è stata presentata lunedì 25 maggio. Il modello, valutato circa 550 mila euro, ha fatto scendere le azioni in Borsa. Nel frattempo, un noto imprenditore ha commentato che i produttori cinesi non copieranno questa vettura. La presentazione ha attirato l’attenzione sul debutto della Ferrari nel settore elettrico.

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La Ferrari ieri, lunedì 25 maggio, ha presentato la sua prima vettura full electric, la Ferrari Luce. Spinta da quattro motori elettrici (uno per ruota) progettati e assemblati internamente, ha prestazioni da vera supercar: l'accelerazione da 0 a 100 kmh avviene in 2,5 secondi, quella da 0 a 200. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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