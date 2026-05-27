La nuova Ferrari elettrica Luce da 550mila euro delude la Borsa E Briatore punge | I cinesi non la copieranno
La Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica del marchio, è stata presentata lunedì 25 maggio. Il modello, valutato circa 550 mila euro, ha fatto scendere le azioni in Borsa. Nel frattempo, un noto imprenditore ha commentato che i produttori cinesi non copieranno questa vettura. La presentazione ha attirato l’attenzione sul debutto della Ferrari nel settore elettrico.
La Ferrari ieri, lunedì 25 maggio, ha presentato la sua prima vettura full electric, la Ferrari Luce. Spinta da quattro motori elettrici (uno per ruota) progettati e assemblati internamente, ha prestazioni da vera supercar: l'accelerazione da 0 a 100 kmh avviene in 2,5 secondi, quella da 0 a 200. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
La Ferrari elettrica si chiamerà LUCE: ecco SVELATO LABITACOLO
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Briatore distrugge la nuova Ferrari elettrica: “Per me ha un gran vantaggio: i cinesi non ce la copieranno”
Ferrari Luce, debutta la prima Ferrari elettrica da 550mila euro: il titolo in Borsa scendeLa Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, è stata presentata a un prezzo di 550.
Temi più discussi: La Ferrari Luce: la prima auto elettrica Ferrari ridefinisce le prestazioni; Ferrari Luce, presentata a Mattarella la nuova vettura elettrica di Maranello; Ferrari Luce, debutta la rossa più sconvolgente della storia: elettrica, berlina a cinque posti e stile shock; John Elkann mostra la nuova Ferrari elettrica Luce a Mattarella.
Carlo Calenda critica duramente la nuova Ferrari Luce elettrica, ritenendola un insulto: ecco cosa ha scritto su X.com. https://auto.everyeye.it/notizie/ferrari-luce-calenda-durissimo-insulto-estetico-tecnologico-chi-ama-rossa-880664.html?utm_medium=Socia facebook
VIDEO | Ferrari Luce, la tecnologia della nuova elettrica di Maranello. Con 1040 CV, presenta brevetti proprietari per sound e dinamica di guidaLeggi l'articolo completo su ANSA.it #ANSAmotori #ANSA ow.ly/SQBv106yYvP x.com
La prima auto elettrica di Ferrari, Luce, fa il suo debutto dal vivo oggi—ecco cosa sappiamo prima della rivelazione reddit
Ferrari Luce, a Roma debutto mondiale per la prima elettrica del CavallinoLa Ferrari si fa elettrica e apre una nuova era. Il 25 maggio 1947, sul circuito delle Terme di Caracalla, Franco Cortese portava la Ferrari 125 S al primo storico successo ufficiale del Cavallino Ram ... ansa.it
Ecco Ferrari Luce, la prima elettrica fa bruciare subito 55 miliardi al mitico brand italianoITALIA - Debutto storico ma accoglienza gelida dai mercati per la nuova Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica prodotta dalla casa di Maranello. etrurianews.it