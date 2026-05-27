Briatore distrugge la nuova Ferrari elettrica | Per me ha un gran vantaggio | i cinesi non ce la copieranno
Briatore ha distrutto la nuova Ferrari elettrica, la Ferrari Luce. Ha commentato che, secondo lui, il suo principale vantaggio è che i cinesi non riusciranno a copiarla. La vettura è stata oggetto di discussione tra gli appassionati e si è attirata l’attenzione anche del noto imprenditore. Briatore ha condiviso il suo giudizio sulla vettura, sottolineando la sua opinione sulla protezione della tecnologia.
“Ciao ragazzi, me lo state chiedendo in tanti. L’ho vista anche io la Ferrari Luce e per me ha un gran vantaggio. I cinesi non ce la copieranno. Per adesso non c’è niente da dire”. Anche Flavio Briatore contro la nuova Ferrari Luce, la rossa ad alimentazione elettrica presentata due giorni fa al Quirinale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Erano presenti John Elkann, Presidente di Ferrari Spa che ha spinto per il modello elettrico della rossa, Piero Ferrari, Vice Presidente di Ferrari Spa e Benedetto Vigna, Amministratore Delegato dell’azienda. Lancio che all’indomani della presentazione ha portato a una grossa perdita in borsa, di poco più dell’ 8% (8. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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