Briatore distrugge la nuova Ferrari elettrica | Per me ha un gran vantaggio | i cinesi non ce la copieranno

Notizia in breve

Briatore ha distrutto la nuova Ferrari elettrica, la Ferrari Luce. Ha commentato che, secondo lui, il suo principale vantaggio è che i cinesi non riusciranno a copiarla. La vettura è stata oggetto di discussione tra gli appassionati e si è attirata l’attenzione anche del noto imprenditore. Briatore ha condiviso il suo giudizio sulla vettura, sottolineando la sua opinione sulla protezione della tecnologia.