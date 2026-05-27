La nuova Ferrari elettrica l’affondo di Calenda a Bergamo e la satira del Vava Il sondaggio di Bergamonews

Notizia in breve

La presentazione della prima Ferrari elettrica ha suscitato reazioni contrastanti. Nonostante l’evento spettacolare e l’annuncio di una “nuova era” per il marchio, pubblico, appassionati e investitori hanno mostrato una risposta fredda e divisa. La notizia è stata commentata anche con critiche e satira sui social, evidenziando un clima di incertezza e scetticismo attorno al lancio. Un sondaggio locale ha rilevato un interesse variabile tra gli intervistati, con opinioni opposte sul futuro della vettura elettrica del marchio.