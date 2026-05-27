La nuova Ferrari elettrica l’affondo di Calenda a Bergamo e la satira del Vava Il sondaggio di Bergamonews
La presentazione della prima Ferrari elettrica ha suscitato reazioni contrastanti. Nonostante l’evento spettacolare e l’annuncio di una “nuova era” per il marchio, pubblico, appassionati e investitori hanno mostrato una risposta fredda e divisa. La notizia è stata commentata anche con critiche e satira sui social, evidenziando un clima di incertezza e scetticismo attorno al lancio. Un sondaggio locale ha rilevato un interesse variabile tra gli intervistati, con opinioni opposte sul futuro della vettura elettrica del marchio.
È stata quanto meno divisiva la presentazione della prima Ferrari elettrica. Nonostante l’evento spettacolare, con la casa di Maranello impegnata a raccontare una “nuova era” per il marchio, la reazione di pubblico, appassionati e investitori si è rivelata molto più fredda del previsto. La presentazione istituzionale si è svolta al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha osservato da vicino la nuova Ferrari Luce ed è anche salito a bordo dell’auto. Una scena ripresa, in una delle sue tradizionali parodie in dialetto, dall’artista bergamasco Daniele Vavassori, alias “Il Vava”: “Smattarella”, ha scritto ironicamente sui social, giocando sul cognome del Presidente e sull’effetto della nuova Ferrari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
NUOVA Ferrari Elettrica: È una VERA Ferrari
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Questa è la nuovissima Ferrari Luce, completamente elettrica. Cosa ne pensate? reddit
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