La nuova Ferrari elettrica l’affondo di Calenda a Bergamo e la satira del Vava Il sondaggio di Bergamonews

Da bergamonews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La presentazione della prima Ferrari elettrica ha suscitato reazioni contrastanti. Nonostante l’evento spettacolare e l’annuncio di una “nuova era” per il marchio, pubblico, appassionati e investitori hanno mostrato una risposta fredda e divisa. La notizia è stata commentata anche con critiche e satira sui social, evidenziando un clima di incertezza e scetticismo attorno al lancio. Un sondaggio locale ha rilevato un interesse variabile tra gli intervistati, con opinioni opposte sul futuro della vettura elettrica del marchio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stata quanto meno divisiva la presentazione della prima Ferrari elettrica. Nonostante l’evento spettacolare, con la casa di Maranello impegnata a raccontare una “nuova era” per il marchio, la reazione di pubblico, appassionati e investitori si è rivelata molto più fredda del previsto. La presentazione istituzionale si è svolta al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha osservato da vicino la nuova Ferrari Luce ed è anche salito a bordo dell’auto. Una scena ripresa, in una delle sue tradizionali parodie in dialetto, dall’artista bergamasco Daniele Vavassori, alias “Il Vava”: “Smattarella”, ha scritto ironicamente sui social, giocando sul cognome del Presidente e sull’effetto della nuova Ferrari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NUOVA Ferrari Elettrica: È una VERA Ferrari

Video NUOVA Ferrari Elettrica: È una VERA Ferrari?

Notizie e thread social correlati

«Hanno rovinato la Ferrari…», la satira al veleno sulla Luce tutta elettrica. Com’è nata l’idea col designer ex Apple: la scena comica con l’AI – Il videoUn video satirico dei creator americani di Angeles Death Highway prende di mira la nuova Ferrari Luce, definendola “rovinata”.

Nuova Ferrari Luce: 1.050 CV, è la prima elettrica del Cavallino?La Ferrari Luce, presentata il 25 maggio 2026 a Roma, è la prima vettura elettrica del marchio.

Temi più discussi: Ferrari Luce, debutta la rossa più sconvolgente della storia: elettrica, berlina a cinque posti e stile shock; La Ferrari Luce: la prima auto elettrica Ferrari ridefinisce le prestazioni; Montezemolo contro la nuova Ferrari elettrica: C’è il rischio della distruzione di un mito. Spero che si tolga il Cavallino; Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino ha 1.050 CV.

la nuova ferrari elettricaFerrari Luce, a Roma debutto mondiale per la prima elettrica del CavallinoLa Ferrari si fa elettrica e apre una nuova era. Il 25 maggio 1947, sul circuito delle Terme di Caracalla, Franco Cortese portava la Ferrari 125 S al primo storico successo ufficiale del Cavallino Ram ... ansa.it

la nuova ferrari elettricaEcco Ferrari Luce, la prima elettrica fa bruciare subito 55 miliardi al mitico brand italianoITALIA - Debutto storico ma accoglienza gelida dai mercati per la nuova Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica prodotta dalla casa di Maranello. etrurianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web