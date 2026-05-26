Nuova Ferrari Luce | 1.050 CV è la prima elettrica del Cavallino?

La Ferrari Luce, presentata il 25 maggio 2026 a Roma, è la prima vettura elettrica del marchio. Ha una potenza di 1.050 cavalli.

La Ferrari Luce è stata presentata ufficialmente lunedì 25 maggio 2026 alla Vela di Calatrava di Roma. È la prima Ferrari completamente elettrica della storia, una vettura sportiva a quattro porte e cinque posti, costruita su una piattaforma dedicata sviluppata interamente nel nuovo stabilimento E-Building di Maranello. Il Cavallino Rampante ha scelto la Capitale per inaugurare il nuovo capitolo a 79 anni esatti dalla prima vittoria ufficiale del marchio (Gran Premio di Roma alle Terme di Caracalla, 25 maggio 1947, Ferrari 125 S). Prima Ferrari elettrica e prima a cinque posti. La Luce non sostituisce la gamma termica o ibrida: la affianca. Per Ferrari è un terzo capitolo, in linea con la strategia multienergetica annunciata al Capital Markets Day 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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