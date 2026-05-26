Hanno rovinato la Ferrari… la satira al veleno sulla Luce tutta elettrica Com’è nata l’idea col designer ex Apple | la scena comica con l’AI – Il video
Un video satirico dei creator americani di Angeles Death Highway prende di mira la nuova Ferrari Luce, definendola “rovinata”. La clip si concentra su una scena comica creata con l’uso dell’intelligenza artificiale, coinvolgendo anche un designer con esperienza in Apple. La satira si concentra sulla trasformazione elettrica del veicolo e sulla percezione pubblica di questa novità.
È la satira dei creator americani di Angeles Death Highway ad abbattersi sulla nuova Ferrari Luce. Il video fatto con l’AI e pubblicato sui loro canali è un dialogo surreale tra l’ex designer della Apple, Jony Ive, che ha realmente disegnato la prima full eletric di Maranello, e l’ad Benedetto Vigna. La scena iniziale è all’esterno dello stabilimento, con i dipendenti che guardano la nuova arrivata un po’ straniti. Un anziano addirittura piange: «Hanno rovinato la Ferrari». Finché non interviene il personaggio che interpreta Vigna: «Ragazzi, per favore calmatevi: continueremo comunque a fregare i clienti». Stacco di inquadratura e ci si trova davanti a Jony Ive che, con il solito finto stile minimalista, illustra quella che chiama chiaro e tondo la «nuova Apple car». 🔗 Leggi su Open.online
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