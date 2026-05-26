Hanno rovinato la Ferrari… la satira al veleno sulla Luce tutta elettrica Com’è nata l’idea col designer ex Apple | la scena comica con l’AI – Il video

È la satira dei creator americani di Angeles Death Highway ad abbattersi sulla nuova Ferrari Luce. Il video fatto con l’AI e pubblicato sui loro canali è un dialogo surreale tra l’ex designer della Apple, Jony Ive, che ha realmente disegnato la prima full eletric di Maranello, e l’ad Benedetto Vigna. La scena iniziale è all’esterno dello stabilimento, con i dipendenti che guardano la nuova arrivata un po’ straniti. Un anziano addirittura piange: «Hanno rovinato la Ferrari». Finché non interviene il personaggio che interpreta Vigna: «Ragazzi, per favore calmatevi: continueremo comunque a fregare i clienti». Stacco di inquadratura e ci si trova davanti a Jony Ive che, con il solito finto stile minimalista, illustra quella che chiama chiaro e tondo la «nuova Apple car». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Cavallino accende la Luce. È la prima elettrica al 100%. “La Ferrari più versatile della storia”La Ferrari ha presentato la sua prima vettura completamente elettrica, denominata Luce.

Ferrari Luce, debutta la prima Ferrari elettrica da 550mila euro: il titolo in Borsa scendeLa Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, è stata presentata a un prezzo di 550.

Argomenti più discussi: Ferrari Luce: la prima elettrica è una rivoluzione; Caos partenze, Vasseur attacca: Senza aiuti FIA certi team sarebbero ancora in griglia; La madre di Sempio in due lettere a Stasi, 'ci avete rovinato'; LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli fa poker! Hamilton sorpassa Verstappen, fuori Russell.

La Juve di Elkann è diventata peggio dell’Inter di Moratti che buttava via soldi, comprava bidoni strapagandoli ma inutili e non vinceva nulla ! Purtroppo ha rovinato la Juve la Ferrari e Stellantis e paghiamo a caro prezzo i contrasti familiari!! Fino alla fine! x.com

Mercedes ha appena rovinato l'ultima berlina bella della gamma reddit

F1, Ferrari: ci sono due problemi, non regge l’alibi Safety CarAnalisi Ferrari a Miami: la scusa della Safety Car non basta. L’analisi della SF-26 rivela i due veri problemi da risolvere: motore debole e usura gomme ... virgilio.it