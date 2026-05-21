Abbattiamo il Muro Nargi | L’incontro conclusivo di una campagna costruita tra la gente

Si è concluso l’ultimo appuntamento di una campagna che ha coinvolto molte persone in diverse città. L’obiettivo era promuovere un senso di unità e superare barriere, anche quelle invisibili. Durante l’evento, sono state condivise testimonianze e idee per affrontare le divisioni che esistono nella società. La campagna ha visto partecipazione di cittadini di varia provenienza, riuniti con l’intento di trovare un modo per abbattere quei muri che spesso si presentano come ostacoli tra le persone.

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