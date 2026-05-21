Abbattiamo il Muro Nargi | L’incontro conclusivo di una campagna costruita tra la gente

Da avellinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso l’ultimo appuntamento di una campagna che ha coinvolto molte persone in diverse città. L’obiettivo era promuovere un senso di unità e superare barriere, anche quelle invisibili. Durante l’evento, sono state condivise testimonianze e idee per affrontare le divisioni che esistono nella società. La campagna ha visto partecipazione di cittadini di varia provenienza, riuniti con l’intento di trovare un modo per abbattere quei muri che spesso si presentano come ostacoli tra le persone.

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Non tutti i muri sono fatti di cemento. Ce ne sono altri, più silenziosi e più difficili da abbattere. I muri dell’indifferenza, della distanza tra le istituzioni e i cittadini, delle occasioni interrotte prima ancora di diventare cambiamento. Per troppo tempo ad Avellino si è alzata una barriera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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